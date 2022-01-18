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В Ленинском районе за год спилили 66 аварийных деревьев

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Красноярск
14:50 18 Января 2022
красноярск, общество, реклама, уборка, снег
Фотография © admkrsk.ru
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За 2021 год рабочие мобильной бригады, в составе двух рабочих и одного водителя, с Ленинского района демонтировали 524 незаконные рекламные вывески, ликвидировали 315 граффити, спилили 66 аварийных деревьев, очистили 3 766 квадратных метров ​от снега и наледи, убрали 401 кубометр мусора, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Мобильная бригада наводит порядок на территориях, незакреплённых за муниципальными службами, УК или предприятиями.

Зимой специалисты занимаются очисткой лестниц от снега и наледи, к примеру, на днях были почищены лестницы на улицах Борисевича и Ползунова.

Мобильная бригада работает по плану, который формируется на основании обращений жителей.

Сообщить о проблеме жители Ленинского района могут по телефонам 005 или 264-65-36.

По поручению мэра Сергея Ерёмина мобильные бригады работают во всех районах Красноярска.

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