В Ленинском районе за год спилили 66 аварийных деревьев

За 2021 год рабочие мобильной бригады, в составе двух рабочих и одного водителя, с Ленинского района демонтировали 524 незаконные рекламные вывески, ликвидировали 315 граффити, спилили 66 аварийных деревьев, очистили 3 766 квадратных метров ​от снега и наледи, убрали 401 кубометр мусора, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Мобильная бригада наводит порядок на территориях, незакреплённых за муниципальными службами, УК или предприятиями.

Зимой специалисты занимаются очисткой лестниц от снега и наледи, к примеру, на днях были почищены лестницы на улицах Борисевича и Ползунова.

Мобильная бригада работает по плану, который формируется на основании обращений жителей.

Сообщить о проблеме жители Ленинского района могут по телефонам 005 или 264-65-36.

По поручению мэра Сергея Ерёмина мобильные бригады работают во всех районах Красноярска.