В Красноярске можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о работе выездных мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.

Медики будут принимать пациентов:

28 января с 12:00 до 17:00 во дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха).

9 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

14 марта с 09:00 до 12:00 в п.г.т. Берёзовка (взрослая поликлиника, ул. Парковая, 11)

15 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

16 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)

22 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

23 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)

29 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

30 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120).

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын