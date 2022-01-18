В Красноярске можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о работе выездных мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.
Медики будут принимать пациентов:
28 января с 12:00 до 17:00 во дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха).
9 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади
14 марта с 09:00 до 12:00 в п.г.т. Берёзовка (взрослая поликлиника, ул. Парковая, 11)
15 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади
16 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)
22 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади
23 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)
29 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади
30 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120).
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын