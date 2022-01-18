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В Красноярске можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ

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Красноярск
14:11 18 Января 2022
красноярск, вич, заболевание, общество, тест
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В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о работе выездных мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.

Медики будут принимать пациентов:

28 января с 12:00 до 17:00 во дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха).

9 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

14 марта с 09:00 до 12:00 в п.г.т. Берёзовка (взрослая поликлиника, ул. Парковая, 11)

15 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

16 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)

22 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

23 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120)

29 марта с 12:00 до 15:00 на Театральной площади

30 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Красноярье (пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 120).

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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