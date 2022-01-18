На одной из хлебопекарен в Красноярском крае нашли ряд грубых нарушений

В пекарне посёлка Нижняя Пойма в Красноярском крае нашли ряд грубых нарушений. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Специалисты обнаружили, то в помещении неправильная планировка, в производственном цеху нет подводки холодной и горячей воды, отсутствует вытяжка и ремонт. Кроме того, все хлебобулочные изделия выпекаются без технической документации, а готовят их работники без медосмотра.

В итоге владельца наказали штрафом в 30 тысяч рублей по административной статье 14.43 КоАП РФ. Ему было выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков