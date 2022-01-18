24 января в Красноярске выступит дирижёр из Италии

24 января в 19:00 на закрытии XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии выступит Игорь Полесицкий, дирижёр и скрипач из Флоренции.

Музыка будет сопровождать показ акварельных работ, написанных Василием Суриковым в путешествиях по Италии.

Программа будет посвящена «итальянскому периоду» творчества художника. В неё войдут произведения Отторино Респиги, Джоаккино Россини, Гаэтано Доницетти, Антонио Вивальди. Отметим, что впервые в Красноярске будут исполнены «Соната № 3 для струнных до мажор» Россини и «Струнный квартет № 17 ре мажор» Доницетти. Также можно будет услышать известный Концерт «Зима» из цикла «Времена года» Вивальди и «Сюиту для органа и струнного оркестра» Респиги.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Красноярской краевой филармонии.