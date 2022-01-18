В Красноярске лабораторию особо опасных инфекций охранял сотрудник без лицензии

В Красноярске лабораторию федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» охранял сотрудник без лицензии. Факт этого выяснился во время прокурорской проверки.

«Физическая охрана помещения лаборатории вирусологических исследований сотрудниками ФГУП „Охрана“ Росгвардии не осуществлялась», — рассказали в ведомстве.

Безопасностью помещения занималась частная организация ООО «Система безопасности», что по существующему закону является нарушением. Кроме того, у охранника не было действующего удостоверения. Прокуратура возбудила в отношении должностного лица охранной фирмы административное дело по статье «Незаконная частная охранная деятельность».

В результате нарушения были устранены, виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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