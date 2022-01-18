Красноярская таможня пресекла нелегальный ввоз почти 900 сим-карт

Красноярские таможенники выявили в багаже пассажира, прилетевшего в Красноярск из Ферганы (Узбекистан) почти 886 незадекларированных сим-карт для мобильных устройств. На каждой имелись индивидуальный штрих-код, номер телефона и пин-код.

28-летний гражданин Узбекистана проследовал через «зелёный» коридор. Тем самым он заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенная стоимость сим-карт — 26 тысяч рублей. Сумма неуплаченных за них таможенных платежей — свыше 8 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, рассказали в красноярской таможне.

Фото: красноярская таможня