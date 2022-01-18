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Глава Красноярска рассказал о строительстве крематория

Главная Общество
Красноярск
13:00 18 Января 2022
красноярск, мэр
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Глава Красноярска рассказал, что инвестор строительства городского крематория продолжает работать над документами. Об этом глава города рассказал в эфире "ТВК Красноярск". Сейчас идёт работа над колумбарными стенками. 

Сергей Ерёмин подчеркнул, что для города, в котором живёт несколько миллионов человек, крематорий – это необходимая опция.

«Кроме того, мы ведем работу относительно благоустройства и расширения территории городских кладбищ. Также мы сейчас работаем по 2-м новым погостам», — рассказал Сергей Ерёмин.

Фото: © ТВК «Красноярск»

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