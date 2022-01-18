Красноярцы могут получить штрафы за отказ от проверки газовых плит

Судебные приставы провели рейды по квартирам жителей правобережья, отказавшихся выполнить проверку газового оборудования.

Было проверено несколько десятков адресов, где сотрудников газовой службы не пускали в квартиру. В отношении жильцов возбудили исполнительные производства с требованием обязать выполнить техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Если человек не предоставляют доступ к газовому оборудованию, ему придётся заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Также судебные приставы имеют право накладывать запрет регистрационных действий на имущество, привлекать к административной ответственности, ограничивать в праве выезда за пределы России.

Во время рейда сотрудники ГУ ФССП по Красноярскому краю обеспечили доступ в квартиру. Там с 2016 года не проверялась исправность газовой плиты. Повестки с требованием явиться в отдел судебных приставов оставили тем, кого не застали дома.

Фото: ГУ ФССП по Красноярскому краю