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Красноярцы могут получить штрафы за отказ от проверки газовых плит

Главная Общество
Красноярск
12:52 18 Января 2022
рейды, красноярск, общество, штрафы
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Судебные приставы провели рейды по квартирам жителей правобережья, отказавшихся выполнить проверку газового оборудования.

Было проверено несколько десятков адресов, где сотрудников газовой службы не пускали в квартиру. В отношении жильцов возбудили исполнительные производства с требованием обязать выполнить техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Если человек не предоставляют доступ к газовому оборудованию, ему придётся заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Также судебные приставы имеют право накладывать запрет регистрационных действий на имущество, привлекать к административной ответственности, ограничивать в праве выезда за пределы России.

Во время рейда сотрудники ГУ ФССП по Красноярскому краю обеспечили доступ в квартиру. Там с 2016 года не проверялась исправность газовой плиты. Повестки с требованием явиться в отдел судебных приставов оставили тем, кого не застали дома.

Фото: ГУ ФССП по Красноярскому краю

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