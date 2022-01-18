Житель Красноярска лишился квартиры из-за долга в 6 миллионов

Для погашения 6-миллионного долга судебные приставы направили на продажу две квартиры красноярца. 4-комнатная квартира площадью 81 кв. м продана, вторая — ожидает торгов.

Мужчина не выплатил займы физическим лицам под залог своей недвижимости. Исполнительные производства находятся на исполнении у судебных приставов.

Две квартиры должника, бытовую технику и другое имущество арестовали, потому что он не выполнил требования об оплате задолженности.

Взыскание оставшейся суммы задолженности продолжается.

В ГУ ФССП по Красноярскому краю напомнили, о необходимости вовремя оплачивать задолженности. Наличие долгов можно проверить на официальном сайте ГУ ФССП России по Красноярскому краю или портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».

Фото: ГУ ФССП по Красноярскому краю