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В Новосибирске пополнят парк снегоуборочной техники

Главная Общество
Красноярск
11:57 18 Января 2022
техника, снег, уборка, город, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году власти Новосибирска планируют потратить 50,8 млн руб. на покупку техники для уборки снега в городе. Конкурс будет объявлен в феврале.

О планах закупок рассказал мэр Анатолий Локоть. Он выступил на совещании по уборке улично-дорожной сети. Муниципалитет приобретет девять машин и 11 установок.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах», – привел слова Анатолия Локтя пресс-центр.

По данным городских властей, в 2021 году были приобретены 23 единицы техники. Расходы муниципального бюджета на это составили 103 млн руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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