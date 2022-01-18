В Новосибирске пополнят парк снегоуборочной техники

В этом году власти Новосибирска планируют потратить 50,8 млн руб. на покупку техники для уборки снега в городе. Конкурс будет объявлен в феврале.

О планах закупок рассказал мэр Анатолий Локоть. Он выступил на совещании по уборке улично-дорожной сети. Муниципалитет приобретет девять машин и 11 установок.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс, чтобы к следующему сезону, когда в городе будет проходить молодежный чемпионат мира по хоккею, существенно увеличить эффективность работ. Качество уборки тротуаров должно улучшиться на всей территории города, не только на гостевых маршрутах», – привел слова Анатолия Локтя пресс-центр.

По данным городских властей, в 2021 году были приобретены 23 единицы техники. Расходы муниципального бюджета на это составили 103 млн руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook