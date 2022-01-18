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В Минусинске появится новый гарнизон для тушения лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
11:59 18 Января 2022
лесные пожары, в красноярском крае, общество, пожарные
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О том, что в Минусинске создадут новый пожарный гарнизон для защиты лесов, заявил министр лесного хозяйства края Алексей Панов на совещании по подготовке к новому пожароопасному сезону во время рабочей поездки по южным районам.

— Новый гарнизон, прежде всего, будут использовать во время высокой горимости лесов при усилении группировки во время маневрирования сил с севера на юг Красноярского края. Кроме этого, данный гарнизон позволит оперативно ремонтировать спецтехнику, — рассказал Алексей Панов.

Глава ведомства обсудил с коллегами из министерства, краевого лесопожарного центра и представителями районных администраций новые подходы обнаружения, недопущения и организации работы по профилактике лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона для предупреждения возникновения лесных пожаров, в рейды по территориям лесного фонда, находящихся вблизи населённых пунктов, в популярных местах отдыха населения, на берегу рек и озёр, вдоль дорог будут выходить патрульные группы.

В южных группах района пройдут учения. На учениях представители краевого лесопожарного центра, лесной охраны, лесничеств, органов местного самоуправления, МЧС будут отрабатывать совместные действия при возникновении угрозы лесных пожаров вблизи населённых пунктов. Также жителям поселений напомнят правила поведения в лесу.

В Минусинский район будут доставлены два трактора и УАЗ.

— Гусеничная техника более проходимая. Ранее в работе мы часто использовали трактор ДТ-75, новый гусеничный трактор лучше, устойчивее и мощнее. Это настоящая подмога в прокладке и прочистке минерализованных полос, а также при тушении лесных пожаров, — сказал Максим Дрюков, заместитель начальника Минусинской лесопожарной станции.

Фото: © МЧС РФ / РИА Новости

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