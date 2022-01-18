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Производственные итоги 2021 года: выработка электроэнергии и тепла растет

Главная Общество
Красноярск
11:22 18 Января 2022
работа, энергетика, электростанция, производство
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Предприятия Сибирской генерирующей компании в 2021 году произвели около 68,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Восьмую часть произведённого выработали электростанции Красноярского филиала (Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Канская ТЭЦ, Назаровская ГРЭС и Красноярская ГРЭС-2 в ЗАТО городе Зеленогорске), это около 8,8 миллиарда киловатт-часов.  В 2021 году совокупная выработка электричества на четырёх ТЭЦ и двух ГРЭС в Красноярске, Канске, Назарово и Зеленогорске в целом осталась прежней в сравнении с 2020 годом (порядка 9 миллиардов киловатт-часов), несмотря на высокую водность в сибирских реках, обеспечившую загруженность гидроэлектростанций. 

Производственные итоги 2021 года: выработка электроэнергии и тепла растет

 

Предприятия СГК в прошлом году обеспечили 18% от общего потребления электричества в Красноярском крае — 47,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.  При этом Красноярская ТЭЦ-2 вошла в топ-5 электростанций по всей компании из разных регионов, отработавших с наивысшим коэффициентом используемой установленной мощности (КИУМ).

В целом по СГК в 2021 году наибольших значений выработка электроэнергии достигала в зимние месяцы — в январе 8 миллиардов киловатт-часов и 7,5 миллиарда — в декабре. В последнем месяце 2021 года выработка увеличилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство тепловой энергии в 2021 году в СГК составило 49,6 миллиона гигакалорий, это на 13,5% больше, чем в 2020 году. Основные причины роста — более низкие значения средней температуры наружного воздуха, продолжительный отопительный сезон и увеличение зоны теплоснабжения СГК.

Читайте подробнее по ссылке: https://sibgenco.online/news/element/proizvodstvennye-itogi-2021-goda-vyrabotka-elektroenergii-i-tepla-rastet/

Фото: СГК
По материалам СГК

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