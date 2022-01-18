В Красноярском крае прошли ревакцинацию от коронавируса 54 % человек

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Красноряском крае стабилизируется. По словам министра здравоохранения Бориса Немика, четвёртая волна, которая началась в октябре, пошла на спад.

— С 15 декабря по 7 января наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, в том числе в амбулаторных и стационарных условиях, — сообщил Борис Немик.

Тем не менее, глава регионального Минздрава напомнил о необходимости вакцинирования и ревакцинирования жителей края. На сегодняшний день в регионе всего 54 % тех, кто прошёл ревакцинацию.

— Можно и нужно ревакцинироваться через полгода, — пояснил Борис Немик. — Еще 46 % мы ждём на ревакцинацию.

Особое внимание министр здравоохранения уделил вопросу вакцинации людей старше 60 лет. По данным регионального Минздрава, первый компонент вакцины повторно поставили всего 52 % пенсионеров.

Фото: © Александр Кряжев / РИА новости