За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае выросла на 20%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Красноярском крае выросла на 20%. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. По данным мониторинга за прошедшие сутки зарегистрировано 385 случаев заболевания.

Кроме этого отмечается рост заболевших гриппом и ОРВИ среди жителей края. Превышение пороговых значений в целом по краю зарегистрировано среди взрослых на 136,5%.

В Красноярске заболеваемость гриппом и ОРВИ составил 66,9 на 10 тысяч населения. Превышения пороговых значений зафиксированы среди взрослых – на 314,8 %, среди детей школьного возраста – на 39,2%.

«В связи с ростом заболеваемости жителям края необходимо строго соблюдать все меры профилактики: носить маски, ограничить свои контакты, избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и т.д. Если у вас появились первые симптомы, нельзя заниматься самолечением, а нужно сразу обращаться к врачу», – пишет Дмитрий Горяев.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников