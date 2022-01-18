ООО «Енисейсолотоавтоматика» привлекли к административной ответственности

Во время проверки «Енисейзолотоавтоматика» (ул. Брянская, 360) управление Роспотребнадзора по красноярскому краю выявило нарушения законодательства. На предприятии отсутствует информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами. Это является нарушением ч. 2 ст. 25 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.35 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

В 2020 году в ООО «Енисейзолотоавтоматика» не разработан перечень мероприятий с установленными сроками выполнения по улучшению условий труда, отсутствие которого также является нарушением ФЗ и санитарных правил.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком. Юридическое лицо и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Штраф — 10 500 рублей.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков