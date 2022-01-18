18 января
Красноярск
погода -4 °C
76.04
 
€ 86.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ООО «Енисейсолотоавтоматика» привлекли к административной ответственности

Главная Общество
Красноярск
11:31 18 Января 2022
штраф, красноярск, роспотребнадзор, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Во время проверки «Енисейзолотоавтоматика» (ул. Брянская, 360) управление Роспотребнадзора по красноярскому краю выявило нарушения законодательства. На предприятии отсутствует информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами. Это является нарушением ч. 2 ст. 25 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.35 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

В 2020 году в ООО «Енисейзолотоавтоматика» не разработан перечень мероприятий с установленными сроками выполнения по улучшению условий труда, отсутствие которого также является нарушением ФЗ и санитарных правил.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком. Юридическое лицо и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ. Штраф — 10 500 рублей.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске лабораторию особо опасных инфекций охранял сотрудник без лицензии

В Красноярске лабораторию особо опасных инфекций охранял сотрудник без лицензии

18 Января 2022 г.
виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности
Новости Красноярска: Глава Красноярска рассказал о строительстве крематория

Глава Красноярска рассказал о строительстве крематория

18 Января 2022 г.
Сейчас идёт работа над колумбарными стенками
Новости Красноярска: Красноярцы могут получить штрафы за отказ от проверки газовых плит

Красноярцы могут получить штрафы за отказ от проверки газовых плит

18 Января 2022 г.
Также судебные приставы имеют право ограничивать в праве выезда за пределы России
Новости Красноярска: Житель Красноярска лишился квартиры из-за долга в 6 миллионов

Житель Красноярска лишился квартиры из-за долга в 6 миллионов

18 Января 2022 г.
Вторая его квартира ожидает торгов
Новости Красноярска: В Крещение красноярцев ждёт похолодание

В Крещение красноярцев ждёт похолодание

18 Января 2022 г.
19 января в Красноярске будет -10° С — -13° С. Ночью — -17° С
Новости Красноярска: В Минусинске появится новый гарнизон для тушения лесных пожаров

В Минусинске появится новый гарнизон для тушения лесных пожаров

18 Января 2022 г.
В Минусинский район доставят два трактора и УАЗ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

В Красноярске на перекрёстке насмерть сбили пенсионера

16 Января 2022 г.
Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

В Красноярске вновь массово эвакуируют детей из школ

17 Января 2022 г.
Учащихся выводят из школ № 143, № 149 и из лицея № 8
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru