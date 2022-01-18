В Красноярском крае откроют ещё четыре лаборатории для тестирования на коронавирус

Ещё четыре лаборатории для тестирования на коронавирус заработают в Красноярском крае. Об этом сообщил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик на пресс-конференции.

По его словам, на сегодняшний день в регионе работают 18 лабораторий. Из-за снижения заболевания в последние три недели, лаборатории работали 6 дней в неделю. Но, как подчеркнул министр, при необходимости, лаборатории будут работать круглосуточно и без выходных.

Новые лаборатории власти планируют открыть в феврале и марте.

— Они начнут работать в Минусинске, Канске, Лесосибирске и Северо-Енисейском районе, — рассказал Борис Немик.

Фото: © Магда Хибелли / РИА новости