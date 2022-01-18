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Самозанятых в Красноярском крае стало больше на 40 тысяч

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Красноярск
10:45 18 Января 2022
в красноярском крае, бизнес
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По данным на конец 2021 года, в Красноярском крае работают 63 497 самозанятых. За год количество их количество выросло на 40 тысяч человек. Основными сферами деятельности являются ремонт и строительство, а транспортная сфера, индустрия красоты и кондитерское дело.

«В 2022 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на поддержку самозанятых в регионе предусмотрено более 17 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, что почти на 6 млн больше, чем в прошлом году», – отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Для самозанятых будут доступны все существующие меры поддержки: консультации в центрах «Мой бизнес», льготный микрозайм по фиксированной ставке 3% и поручительством центра «Мой бизнес» или Корпорации МСП при более крупных денежных займах. Подробная информация – по телефону 8-800-234-0-124 и на сайте мойбизнес-24.рф.

Кроме этого, с прошлого года самозанятым Красноярского края доступна аренда государственного и муниципального имущества на льготных условиях. В списке более 1700 объектов – помещения, земельные участки, транспорт. 

Затраты, связанные с подключением к инженерной инфраструктуре, ремонтом помещения, приобретением оборудования, средств индивидуальной защиты и антисептических средств и другие можно будет возместить за счёт субсидий.  Предприниматели компенсируют затраты до 500 тысяч рублей, самозанятые — до 100 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

 
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