Житель Зеленогорска получил три года тюрьмы за разбойное нападение на офис микрозаймов

В начале октября в полицию сообщили о том, что в Зеленогорске на ул. Бортникова мужчина с ножом, ворвался в отделение микрофинансовой организации, потребовал у сотрудницы отдать ему деньги из кассы. 34-летняя женщина оказала сопротивление, злоумышленник нанёс ей телесные повреждения и похитил 50 тысяч рублей. Затем он скрылся.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, злоумышленником оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 23-летний житель Зеленогорска. Его задержали на выходе из квартиры, он с деньгами планировал уехать из города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости