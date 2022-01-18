Красноярские школьники стали призёрами во Всероссийском конкурсе детских инженерных команд

Две команды, которые обучаются в красноярском детском технопарке «Кванториум» стали призёрами федерального конкурса «Кванториада». Над своими проектами они работали на базе технопарка полгода.

Одна команда спроектировала автоматического уборщика мусора с поверхности водоёмов и заняла второе место. Ребята выиграли поездку в Калининград. Вторая команда создала макет роботизированной платформы. Она поможет космонавтам во внекорабельную деятельность. Ребятишки заняли третье место и отправятся на космодром «Восточный» (Благовещенск), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Горжусь, что наши команды стабильно занимают на этом конкурсе места в первой пятёрке. Главное, чтобы и в следующем году школьники и их наставники смогли воспользоваться приглашениями и получить новый импульс для продолжения своей работы, — сказал Сергей Кениг, генеральный директор красноярского детского технопарка.

Напомним, с 24 января по 5 февраля команда наставников снова приедет к ребятам в с. Озёрное, чтобы помочь доработать их проекты к итоговой презентации, которая состоится в мае.

Напомним, команда технопарка работала в Енисейском районе в сентябре. В течение двух недель команда наставников проводила для ребят бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.

Потом дети продолжили заниматься дистанционно. Преподаватели сопровождали их онлайн. Сейчас наставники снова приедут к ребятам, чтобы помочь доработать их проекты к итоговой презентации. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.

Также до конца учебного года мобильный «Кванториум» вновь отправится в Железногорск, Иланский и Курагинский районы, Назарово и Нижний Ингаш.