В Красноярске пройдут XXI Дельфийские игры России

Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился в Москве с председателем исполнительного комитета национального Дельфийского совета России Владимиром Понявиным. Они обсудили подготовку к проведению XXI Дельфийских игр России в Красноярске, которые пройдут с 22 по 27 апреля.

Дельфийские игры – комплексные соревнования, проходящие в формате конкурсов, выставок и презентаций в различных областях искусства среди детей и молодёжи в возрасте от 10 до 25 лет.

Игры пройдут по 34 номинациям, кстати, это самое большое число направлений за всю историю игр. Участие в соревнованиях примут около 2 400 молодых людей из 85 субъектов РФ - ученики профильных музыкальных и художественных школ, училищ, техникумов, активисты направлений молодёжной политики.

События XXI Дельфийских игр России состоятся на площадках краевых учреждений культуры и молодёжной политики, Сибирского федерального университета, Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского.

По словам Александра Усса, подготовка идёт в штатном режиме. Формирование сборной Красноярского края продолжается. Отборочные туры пройдут с 1 по 15 февраля. По предварительным данным, участниками сборной региона станут примерно 500 человек.