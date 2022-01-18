Заснувший на ж/д путях пьяный красноярец очнулся под поездом

Мужчина уснул в -18° С на перегоне станций Крол-Джетка (Курагинский район). Машинист пассажирского поезда Красноярск-Абакан заметил в железнодорожной колее человека и экстренно затормозил.

Мужчина был обнаружен под вторым вагоном поезда. Он не мог двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг из-за сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции и железнодорожники, убедившись в отсутствии у мужчины опасных травм, вытащили его из-под вагона. Затем занесли в состав, доставили на ближайшую станцию, передав врачам курагинской больницы. Медики диагностировали у мужчины различные ушибы, он остаётся под наблюдением.

Как рассказали в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России, 36-летний красноярец выпивал со знакомым. Потом он отправился на железнодорожную станцию встречать друга.

Фото: пресс-службы Абаканского ЛО МВД России