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Заснувший на ж/д путях пьяный красноярец очнулся под поездом

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Красноярск
09:04 18 Января 2022
жд, происшествия, общество, мужчина
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Мужчина уснул в -18° С на перегоне станций Крол-Джетка (Курагинский район). Машинист пассажирского поезда Красноярск-Абакан заметил в железнодорожной колее человека и экстренно затормозил.

Мужчина был обнаружен под вторым вагоном поезда. Он не мог двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг из-за сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции и железнодорожники, убедившись в отсутствии у мужчины опасных травм, вытащили его из-под вагона. Затем занесли в состав, доставили на ближайшую станцию, передав врачам курагинской больницы. Медики диагностировали у мужчины различные ушибы, он остаётся под наблюдением.

Как рассказали в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России, 36-летний красноярец выпивал со знакомым. Потом он отправился на железнодорожную станцию встречать друга.

Фото: пресс-службы Абаканского ЛО МВД России

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