Электровагоноремонтному заводу разгружать уголь в черте Красноярска

Красноярскому электровагоноремонтному заводу запретили разгружать уголь в черте города. Факт этого установила прокуратура.

Проверка показала, что пыль, образующаяся в процессе сброса каменного угля с высоты железнодорожного полувагона, вредит экологии города. ЭВРЗ не проводила утилизацию выбросов. Кроме того, на производственной площадке в Железнодорожном районе отсутствует система разгрузки угля и расчёты выбросов угольной пыли.

По результатам проверки был направлен иск в суд. В итоге суд запретил ЭВРЗ разгрузку до устранения нарушений.

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