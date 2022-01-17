Авиакомпания из Красноярска «Красавиа» получила допуск к международным полетам

Авиакомпания «Красавиа» получила разрешение на международные полёты, сообщила пресс-служба компании.

«Федеральное агентство воздушного транспорта выдало комплексное заключение АО "Красавиа", в соответствии с которым могут выполняться международные воздушные перевозки. Впервые за свою более чем 70-летнюю историю авиакомпания может совершать воздушные перевозки за пределы Российской Федерации», – сообщила пресс-служба.

В компании отметили, что это открывает для компании новые возможности и рынки, но на начальном этапе он будет использоваться для перегонов самолетов ATR 72-500 для выполнения глубокого технического обслуживания, для чего в России пока нет возможностей.

«Главным нашим приоритетом по-прежнему останется выполнение социально-значимых перевозок в Красноярском крае», - поделился генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров.

Фото: © gornovosti.ru