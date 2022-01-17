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Развязку с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году

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Красноярск
18:24 17 Января 2022
дорога, красноярск, общество, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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Проект развязки прошёл госэкспертизу. Строительство запланировано на 2022-2023 годы.

Стоимость автодороги — 364 млн рублей. Развязка будет двухполосной, шириной дороги 7 метров, с 2-метровыми тротуарами, остановками и регулируемым ж/д переездом.

Район Пашенный развивается, существующих дорог недостаточно, в часы пик образуются пробки. С появлением новой транспортной развязки жители района смогут напрямую и быстро попадать в Октябрьский район, минуя при этом Предмостную площадь.

Для строительства дороги, которая пройдёт от ул. Судостроительная, 21 по ул. Графитная на северо-запад до Николаевского моста, нужно освобождение земельных участков от жилых домов и хозпостроек, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Специализированная организация провела оценку имущества, подлежащего к изъятию для муниципальных нужд, в конце декабря с ней ознакомили собственников. Некоторые жители согласились с суммами, а некоторые взяли время для принятия решения.

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