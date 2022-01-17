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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с праздником Крещения Господня

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Красноярск
17:21 17 Января 2022
красноярск, крещение
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с праздником Крещения Господня и попросил не купаться в купелях напоказ или в спортивных целях. 

«В день Крещения мы освящаем воду, призывая благодать Святой Троицы, Святого Духа, памятуя и зная о том, что скрывается наш союз с Богом и наше единение. Но мы не призываем купаться. Достоин окунуться тот, кто исповедовался, причащался, постился, праздновал Рождество, молился, кто живет праведной жизнью. Тот, кто идет театрально, спортивно и как на некий фитнес, будет вне здоровья. Будут страдания, не делайте этого, потому что вы не очищаетесь, а только дальше удаляетесь от благодатной силы Божьей», – пояснил митрополит.

Напомним, что главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев призвал жителей города отказаться от участия в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей. По информации краевого минздрава, в течение нескольких недель прогнозируется новый рост заболеваемости. 

На момент 17 января умерло 22 человека, заражены 379, вылечены 255.

Фото: © Сергей Красноухов / РИА Новости

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