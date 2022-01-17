Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с праздником Крещения Господня и попросил не купаться в купелях напоказ или в спортивных целях.

«В день Крещения мы освящаем воду, призывая благодать Святой Троицы, Святого Духа, памятуя и зная о том, что скрывается наш союз с Богом и наше единение. Но мы не призываем купаться. Достоин окунуться тот, кто исповедовался, причащался, постился, праздновал Рождество, молился, кто живет праведной жизнью. Тот, кто идет театрально, спортивно и как на некий фитнес, будет вне здоровья. Будут страдания, не делайте этого, потому что вы не очищаетесь, а только дальше удаляетесь от благодатной силы Божьей», – пояснил митрополит.