В Канске задержали таксиста без водительского удостоверения и без лицензии

Автоинспекторы во время проведения профилактического мероприятия «Такси» выявили факт перевозки пассажиров на автомобиле ВАЗ 2114 водителем без прав и лицензии.

26-летний житель Канска не получал водительское удостоверение. За год он уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В настоящее время за управление автомобилем без прав таксист снова привлечён к административной ответственности. Ему назначен штраф 8 000 рублей. За перевозку пассажиров без лицензии составлен административный материал по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, который передан в суд. Правонарушителю грозит штраф 2 500 рублей.

За неоплаченные штрафы, судебные приставы арестовали автомобиль нарушителя, если он не оплатит задолженность, его машину продадут, вырученные денежные средства направят на погашения долга.

Фото: 24.мвд.рф