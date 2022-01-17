Красноярская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы в монобобе

Этап Мировой серии по бобслею в монобобе прошёл в Санкт-Морице (Швейцария). Впервые в истории были разыграны медали чемпионата Европы. Надежда Сергеева, спортсменка красноярской краевой Академии зимних видов спорта стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Первое место заняла немка Мариама Яманка с результатом 2.23,24. Второе — немка Лаура Нолте — отставание +0,01. Наша спортсменка Надежда Сергеева отстала от лидера лишь на 1,02 секунды.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края