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Красноярская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы в монобобе

Главная Общество
Красноярск
17:46 17 Января 2022
спортсменка, в красноярском крае, общество, красноярск, европа, чемпионат
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Этап Мировой серии по бобслею в монобобе прошёл в Санкт-Морице (Швейцария). Впервые в истории были разыграны медали чемпионата Европы. Надежда Сергеева, спортсменка красноярской краевой Академии зимних видов спорта стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Первое место заняла немка Мариама Яманка с результатом 2.23,24. Второе — немка Лаура Нолте — отставание +0,01. Наша спортсменка Надежда Сергеева отстала от лидера лишь на 1,02 секунды.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края

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