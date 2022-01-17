С 27 января мобильный «Кванториум» будет работать в Енисейском районе

С 24 января по 5 февраля команда наставников снова приедет к ребятам в с. Озёрное, чтобы помочь доработать их проекты к итоговой презентации, которая состоится в мае.

Напомним, команда технопарка работала в Енисейском районе в сентябре. В течение двух недель команда наставников проводила для ребят бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.

Потом дети продолжили заниматься дистанционно. Преподаватели сопровождали их онлайн. Сейчас наставники снова приедут к ребятам, чтобы помочь доработать их проекты к итоговой презентации. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.

Также до конца учебного года мобильный «Кванториум» вновь отправится в Железногорск, Иланский и Курагинский районы, Назарово и Нижний Ингаш.

Всего за учебный год проект охватывает более тысячи школьников края. Для них в мобильном «Кванториуме» представлено современное оборудование — лазерные граверы, дроны, 3D-принтеры и сканеры. Специализированный автомобиль базируется в местной школе.