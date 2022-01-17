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У природного парка «Ергаки» появилась новая интерактивная карта

Главная Общество
Красноярск
16:35 17 Января 2022
красноярск, парк, карта, сайт
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У природного парка «Ергаки» появилась новая интерактивная карта. С её помощью туристы смогут спланировать свой поход, узнав расположение основных природных достопримечательностей, экологических троп и маршрутов.

«Новый сайт стал не только современным и красочным, но и очень функциональным. Каждый пользователь без труда найдет нужную информацию о парке, о туризме по заповедной территории», – отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Также на сайте появились новые разделы, например, «Экологический ликбез». Здесь размещены статьи о растениях и животных, которых можно встретить в парке. Раздел «Научные статьи о парке» постепенно будет пополняться научными работами, посвященными изучению парка.

Кроме того, теперь на сайте природного парка можно зарегистрировать туристическую группу перед походом. Подробнее можно узнать здесь.

Фото: © ergaki-park.ru

У природного парка «Ергаки» появилась новая интерактивная карта

Общество / НОВОСТИ
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