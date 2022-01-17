188 КамАЗов снега вывезли за сутки с дорог Красноярска

За день 16 января и ночь 17 января с красноярских дорог было вывезено 188 КамАЗов снега. Днём работала 51 машина, ночью — 78. Трудились 86 человек.

Было очищено 275 участков дорог, 499 остановок, рассказали в администрации города Красноярска.

Под контролем коммунальных служб дороги, пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, городские магистрали и пути следования маршрутов общественного транспорта.

Напомним, в декабре в Красноярск из Санкт-Петербурга прибыли две снегоплавильные машины канадского производства. За час они способны растопить 215 тонн снега и способны работать везде, где есть системы городской канализации. Это позволит обходится без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, ведь снег не нужно вывозить за город.

Фото: © Сергей Русанов / РИА Новости