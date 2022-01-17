17 января
Красноярск
погода -1 °C
76.04
 
€ 86.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

188 КамАЗов снега вывезли за сутки с дорог Красноярска

Главная Общество
Красноярск
16:45 17 Января 2022
общество, уборка, снег, красноярск
версия для печати Ico_print

За день 16 января и ночь 17 января с красноярских дорог было вывезено 188 КамАЗов снега. Днём работала 51 машина, ночью — 78. Трудились 86 человек.

Было очищено 275 участков дорог, 499 остановок, рассказали в администрации города Красноярска.

Под контролем коммунальных служб дороги, пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, городские магистрали и пути следования маршрутов общественного транспорта.

Напомним, в декабре в Красноярск из Санкт-Петербурга  прибыли две снегоплавильные машины канадского производства. За час они способны растопить 215 тонн снега и способны работать везде, где есть системы городской канализации. Это позволит обходится без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, ведь снег не нужно вывозить за город.

Фото: © Сергей Русанов / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Авиакомпания из Красноярска «Красавиа» получила допуск к международным полетам

Авиакомпания из Красноярска «Красавиа» получила допуск к международным полетам

17 Января 2022 г.
Допуск выдан впервые
Новости Красноярска: Развязку с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году

Развязку с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году

17 Января 2022 г.
Стоимость автодороги — 364 млн рублей
Новости Красноярска: В Канске задержали таксиста без водительского удостоверения и без лицензии

В Канске задержали таксиста без водительского удостоверения и без лицензии

17 Января 2022 г.
За неоплаченные штрафы, судебные приставы арестовали автомобиль нарушителя
Новости Красноярска: Правительство республики Коми отправлено в отставку

Правительство республики Коми отправлено в отставку

17 Января 2022 г.
Об этом объявил глава региона
Новости Красноярска: Красноярская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы в монобобе

Красноярская спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы в монобобе

17 Января 2022 г.
Она отстала от лидера на 1,02 секунды
Новости Красноярска: Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с праздником Крещения Господня

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон поздравил верующих с праздником Крещения Господня

17 Января 2022 г.
И попросил не купаться в купелях напоказ или в спортивных целях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

В Красноярске в ДТП с участием автомобиля, автобуса и трамвая пострадали люди

15 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства случившегося
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru