В Нижнеингашском районе заработал новый ФАП

В д. Старая Пойма Нижнеингашского района открылся новый модульный ФАП. Он возведён по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Из федерального бюджета на строительство было выделено 6,5 млн рублей, рассказали на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Отметим, в фельдшерско-акушерском пункте есть всё необходимое оборудование для оказания неотложной помощи — аппарат ЭКГ с дистанционной передачей данных, дефибриллятор, фиксирующие шины, пульсоксиметр.

ФАП приспособлен для проведения диспансеризации, углубленной диспансеризации больных, перенёсших коронавирус. В нём есть портативный спирограф, аппарат для измерения холестерина и сахара в крови и другое.

Напомним, в ноябре в Шарыповском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт. В нём есть кабинет приёма, ожидания, процедурный и прививочный, а также подсобные помещения. Фельдшер обеспечен служебным автомобилем.

В честь открытия вокруг здания высадили ели.

За шесть лет в Шарыповском муниципальном округе открылись модульные фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Можары, Косые Ложки, Новокурск , Белоозерка и селе Береш , Усть-Парная. В ближайшие два года ФАПы планируется возвести в деревнях Сорокино, Росинка, Гудков и Александровке.

Фото: kraszdrav.ru