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В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

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Красноярск
15:42 17 Января 2022
благоустройство, красноярск, общество, памятник
Фотография © admkrsk.ru
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Планируется благоустроить пространство за памятником «Самолёт МИГ-21-Ф» на ул. Краснодарской, рассказали в администрации города Красноярска. На эти цели в муниципальном бюджете предусмотрено 10 млн рублей.

Все жители микрорайона «Авиагородок» используют пешеходную зону за памятником как транзитный путь к остановкам, магазинам, рынку. Она была благоустроена в советское время и уже давно требует обновления. Пространство обновят в соответствии с современными стандартами городского благоустройства, по желанию жителей микрорайона кардинального изменения на бульваре не будет. Дорожки заасфальтируют, заменят бортовые камни. Кроме этого, проведут современное освещение, обновят паркую мебель, появятся перголы с качелями (обычные со скамьями и плетёные типа «гнездо»).

Также высадят клёны, яблони и ясени, спиреи, появятся живые изгороди из кизильника. Памятник реставрируют и подсветят за счёт средств инвестора.

Работы в планах завершить в конце июля.

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