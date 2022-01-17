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Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

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Красноярск
15:30 17 Января 2022
север, победители, таймыр, общество, участники
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Таймырский проект поддержки народных ремёсел стал победителем конкурса президентских грантов и получит 843 тысячи рублей.

Планируется провести конкурс ремесленников Севера Красноярского края. На нём выберут 11 участников очного этапа Таймырского ремесленного форума (г. Дудинка), разработчики проведут пятидневный форум с участием ведущих специалистов ремесленной отрасли страны, мастер-классы, экскурсии на предприятия. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Будут организованы уроки ремесла в школах для детей и подростков и семинар по профориентации для студентов Таймырского и Норильского колледжей искусств «Ремесло и профессия».

Президентские гранты по итогам первого конкурса в 2022 году получат 39 некоммерческих организаций региона на сумму порядка 85 млн рублей, отметим, что от Красноярского края подано 209 заявок.

1 февраля стартует реализация проектов, поддержанных фондом президентских грантов и приём заявок на второй конкурс 2022 года.

Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

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