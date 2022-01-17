17 января
Красноярск
75.77
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

Главная Общество
Красноярск
15:14 17 Января 2022
общество, чемпион, красноярск, в красноярском крае, спортсмены, россия
версия для печати Ico_print

Чемпионат и первенство России по зимнему триатлону состоялся в Кировской области. Красноярский край на соревнованиях представили шесть атлетов — четверо из них выступали по элите, двое прошли дистанцию в юниорском зачёте.

В мужской гонке первое место занял представитель Красноярского края Павел Андреев, другой красноярский спортсмен Павел Якимов стал шестым, Евгений Кириллов занял 11-е место.

Валерия Кузнецова в гонке женщин заняла седьмое место.

Также в первенстве России от нашего региона участвовали Светлана Чижикова (4 место) и Милана Якубчик (6 место).

Фото: vk.com/kraysport24

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

17 Января 2022 г.
Поставить прививку можно с 11:00 до 20:00
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

17 Января 2022 г.
Работы завершат в конце июля
Новости Красноярска: Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

17 Января 2022 г.
Гранты по итогам первого конкурса в 2022 году получат 39 некоммерческих организаций

По центру Канска ходит коза

17 Января 2022 г.
Животное с любопытством заглядывает в витрины магазинов
Новости Красноярска: В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

17 Января 2022 г.
Прокуратура направила иск на администрацию города
Новости Красноярска: В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

17 Января 2022 г.
Ущерб животному миру — 320 тысяч рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь эвакуируют школы

В Красноярске вновь эвакуируют школы

14 Января 2022 г.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru