Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

Чемпионат и первенство России по зимнему триатлону состоялся в Кировской области. Красноярский край на соревнованиях представили шесть атлетов — четверо из них выступали по элите, двое прошли дистанцию в юниорском зачёте.

В мужской гонке первое место занял представитель Красноярского края Павел Андреев, другой красноярский спортсмен Павел Якимов стал шестым, Евгений Кириллов занял 11-е место.

Валерия Кузнецова в гонке женщин заняла седьмое место.

Также в первенстве России от нашего региона участвовали Светлана Чижикова (4 место) и Милана Якубчик (6 место).

Фото: vk.com/kraysport24