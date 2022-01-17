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Два жителя Минусинска погибли, поехав на рыбалку

Главная Общество
Красноярск
14:20 17 Января 2022
гибель, общество, происшествия, в красноярском крае, рыбаки
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16 января в палатке на льду Красноярского водохранилища в районе с. Восточное Краснотуранского района были обнаружены тела двух мужчин 49-ти и 66-ти лет, признаков криминального характера смерти не обнаружено, сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной информации, 15 января два знакомых минусинца приехали на рыбалку на лёд Красноярского водохранилища. Они установили палатку для обогрева, отопление в которой осуществлялось с помощью газовой печи. Потом мужчины перестали выходить на связь с родственниками.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что дымоход газовой печи при выходе на внешнюю сторону палатки не плотно соединён с частью трубы. Это могло привести к попаданию угарного газа в палатку. 

Предположительно, смерть мужчин произошла из-за отравления продуктами горения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы.

Фото: krk.sledcom.ru

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