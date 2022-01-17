Напавший на женщин красноярец предстанет перед судом

Красноярец, нападавший на женщин, предстанет перед судом. Заявление поступило в дежурную часть в августе 2021 года. Жительница города рассказала, что мужчина под угрозой топора пытался отобрать у неё деньги. Всё произошло возле одной из городских АЗС. Злоумышленник подкараулил потерпевшую по пути от кассы до авто. Забрать деньги ему помешала сотрудница заправки, которая объявила по громкой связи, что вызовет полицию.

Преступника быстро задержали. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний красноярец. Выяснилось, что за несколько минут происшествия на заправке, он ограбил 21-летнюю жительницу Солнечного. Его добычей стали банковские карты и 150 рублей наличными.

Кроме того, несколькими днями ранее мужчина украл строительные инструменты у своего работодателя на сумму более 25 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 158 и 162 УК РФ «Разбой». Обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова