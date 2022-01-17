17 января
Красноярск
75.77
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

Главная Общество
Красноярск
15:00 17 Января 2022
красноярск, прокуратура, семьи, администрация, общество
версия для печати Ico_print

В районе «Славянский» предоставлено 167 земельных участков многодетным семьям под строительство, которые вопреки требованиям закона, не обеспечены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, отсутствует водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, дорожно-транспортная инфраструктура, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании бездействия муниципалитета незаконным.

Судом требования прокурора удовлетворены. На администрацию города Красноярска возложена обязанность организовать техническую возможность подключения земельных участков к объектам транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Исполнение будет проконтролировано.

Фото: epp.genproc.gov.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

В Красноярске около ТК «Славянский» будет работать вакциномобиль

17 Января 2022 г.
Поставить прививку можно с 11:00 до 20:00
Новости Красноярска: В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

В Красноярске благоустроят бульвар на ул. Краснодарская

17 Января 2022 г.
Работы завершат в конце июля
Новости Красноярска: Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

Таймырский проект поддержки народных ремёсел получит президентский грант 843 тысячи рублей

17 Января 2022 г.
Гранты по итогам первого конкурса в 2022 году получат 39 некоммерческих организаций

По центру Канска ходит коза

17 Января 2022 г.
Животное с любопытством заглядывает в витрины магазинов
Новости Красноярска: Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

Красноярский спортсмен стал чемпионом России по зимнему триатлону

17 Января 2022 г.
Регион на соревнованиях представили шесть атлетов
Новости Красноярска: В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

В Красноярском крае браконьеры незаконно добыли две косули

17 Января 2022 г.
Ущерб животному миру — 320 тысяч рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске пропал 15-летний подросток

В Красноярске пропал 15-летний подросток

16 Января 2022 г.
С собой у него паспорт и телефон
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru