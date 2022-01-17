В Красноярске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

В районе «Славянский» предоставлено 167 земельных участков многодетным семьям под строительство, которые вопреки требованиям закона, не обеспечены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, отсутствует водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, дорожно-транспортная инфраструктура, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании бездействия муниципалитета незаконным.

Судом требования прокурора удовлетворены. На администрацию города Красноярска возложена обязанность организовать техническую возможность подключения земельных участков к объектам транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Исполнение будет проконтролировано.

Фото: epp.genproc.gov.ru