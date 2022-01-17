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В иркутском Ангарске объединяют три больницы

Главная Общество
Красноярск
13:00 17 Января 2022
объединение, скорая, больница, центр, встреча
Автор: Sibnovosti.ru
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В иркутском городе Ангарске запланирована реорганизация основных медицинских учреждений. Она предполагает объединение трех ОГАУЗ - «Ангарской городской больницы №1», «Ангарского перинатального центра» и «Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи».

Власти региона объясняют предстоящую реорганизацию необходимостью повышения качества медицинского обслуживания. Сокращать персонал в процессе объединения не планируется.  

«Сделать оказание услуг доступнее мы сможем, если это будет собранный кулак, где присутствуют направление перинатального центра, кардиология, хирургия, работают узкие специалисты», – заявил заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов на встрече с коллективом перинатального центра (цитата по официальному сайту Ангарского городского округа).

По данным мэрии Ангарска, проект соответствующего распоряжения будет подготовлен в феврале. Сама реорганизация займет не менее трех месяцев.  

Как писали Sibnovosti.ru, процесс объединения ряда медицинских учреждений проходит в Новосибирской области. В конце ноября прошлого года областное правительство выпустило распоряжение о том, что «Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер» войдет в состав ГБУЗ «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница».

Фото: © мэрия Ангарска

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