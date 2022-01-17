16-летний Ваня Дмитриенко из Красноярска стал участником «Танцев со звездами»

16-летний музыкант из Красноярска Ваня Дмитриенко стал участником телепроекта «Танцы со звездами». Его партнёршей стала вице-чемпионка Европы WDC AL, а также серебряный призер Кубка Кремля по латиноамериканскам танцам 24-летняя танцовщица и хореограф Любина Кузнецова.

Первым танцем пары стала разновидность свинга с быстрыми и свободными движениями.

«Это было очень круто, это все, что я могу сказать. Первый выход всегда очень волнителен, но я считаю ,что это был хороший первый выход», – поделился впечатлениями Ваня Дмитриенко.

Ранее Ваню Дмитриенко признали самым успешным музыкантом года по версии музыкального канала MTV Россия. В одном списке с ним такие исполнители, как Оксимирон, Slava Marlow, Хаски, Kostromin, Markul, Мот и другие.

Фото: © Пресс-служба телеканала «Россия 1»