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16-летний Ваня Дмитриенко из Красноярска стал участником «Танцев со звездами»

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Красноярск
13:20 17 Января 2022
певец, красноярск, танцы
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16-летний музыкант из Красноярска Ваня Дмитриенко стал участником телепроекта «Танцы со звездами». Его партнёршей стала вице-чемпионка Европы WDC AL, а также серебряный призер Кубка Кремля по латиноамериканскам танцам 24-летняя танцовщица и хореограф Любина Кузнецова.

Первым танцем пары стала разновидность свинга с быстрыми и свободными движениями.

«Это было очень круто, это все, что я могу сказать. Первый выход всегда очень волнителен, но я считаю ,что это был хороший первый выход», – поделился впечатлениями Ваня Дмитриенко.

Ранее Ваню Дмитриенко признали самым успешным музыкантом года по версии музыкального канала MTV Россия. В одном списке с ним такие исполнители, как Оксимирон, Slava Marlow, Хаски, Kostromin, Markul, Мот и другие.

Фото: © Пресс-служба телеканала «Россия 1»

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