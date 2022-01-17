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Житель Красноярска оплатил задолженность по алиментам более миллиона рублей

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Красноярск
13:30 17 Января 2022
долг, алименты, красноярск, общество, происшествия, оплата
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46-летний мужчина перечислял алименты сыну не полностью и накопил миллионную задолженность. Благодаря судебным приставам должник решил оплатить все деньги после того, как ребёнку исполнилось 18 лет.

Судебный пристав-исполнитель известил о возбуждении в его отношении исполнительного производства и вручил требование о необходимости в установленный срок погасить долг. Это ничего не изменило, поэтому сотрудники службы обратили взыскание на деньги на его счетах. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В ГУ ФССП по Красноярскому краю напомнили, что, если на момент наступления совершеннолетия ребёнка, у родителя существует долг по алиментам, он будет взыскан и после достижения 18 лет, кроме этого, на невыплату алиментов сроки исковой давности не распространяются.

Фото: ГУ ФССП по Красноярскому краю

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