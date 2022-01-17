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В Красноярске отправили на принудительное лечение мужчину, напавшего на двух пассажиров и водителя в рейсовом автобусе

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Красноярск
12:55 17 Января 2022
красноярск, суд, лечение
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33-летний житель Красноярска отправлен на принудительное лечение по решению суда. Напомним, что 15 июля 2021 года он напал с ножом на двух пассажиров и водителя рейсового автобуса. 

Следователям ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия мужчина пояснил, что незадолго до происшествия он стал бояться людей. Из-за этого он решил уехать в Абакан. При себе он имел нож. Во время поездки он почувствовал, что окружающие его люди представляют для него опасность и начал оборонятся. Водитель и пассажиры получили несколько ножевых ранений, прежде чем нападавшего удалось задержать.

Суд оправил мужчину на принудительное лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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