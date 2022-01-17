В Хакасии при пожаре погиб 3-летний ребёнок

Ночью 15 января в следственные органы сообщили о том, что во время ликвидации возгорания в одном из домов с. Таштып Республики Хакасия нашли тело 3-летнего мальчика с выраженными признаками термического воздействия открытого огня.

Проводится процессуальная проверка.

Предварительно установлено, что в доме проживала семья из четырёх человек, в том числе двое малолетних детей (3-летний мальчик и годовалая девочка). Отца не было дома, так как он работал. Ночью в комнате, где спал мальчик, начался пожар, там находился настенный электронагревательный прибор.

По предположительным данным, причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации, либо неисправность электрооборудования. Спасти мальчика не удалось, в связи с сильным задымлением и распространением огня.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причины возгорания — пожарно-техническая экспертиза.

Фото: krk.sledcom.ru