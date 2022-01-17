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Через две недели в Красноярском крае ожидается рост заболевших омикроном

Главная Общество
Красноярск
12:31 17 Января 2022
красноярск, эпидемия
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Через две недели в Красноярском крае ожидается резкий рост заболевших новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил со ссылкой на экспертов депутат регионального заксобрания Илья Зайцев в своем телеграм-канале. Напомним, что уже выявлены первые заболевшие омикроном.

В сообщении отмечается, что новый штамм чаще всего протекает без симптомов или как лёгкий грипп. Дети переносят заболевание сложнее. Прогнозируется, что новый основная нагрузка ляжет на поликлиники, поэтому число операторов call-центров будет увеличено. В случае необходимости привлекут волонтёров.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

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