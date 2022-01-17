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В Красноярске за две недели за нарушение масочного режима составили 95 протоколов

Главная Общество
Красноярск
12:45 17 Января 2022
полиция, штрафы, рейды, администрация, красноярск, общество
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В ходе рейдов 1 по 16 января после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлены 95 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 635 объектов (495 объектов торговли, 120 остановочных пунктов, 20 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 121 объекте. Провели с жителями города порядка 600 бесед.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Специалисты администрации также провели 15 проверок в торгово-развлекательных центрах, сотрудникам которых дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать факты фальсификации документов.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрены такие же штрафы, как при несоблюдении масочного режима.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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