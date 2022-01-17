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Новым главой пресс-службы Заксобрания Красноярского края назначен Алексей Машегов

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Красноярск
12:00 17 Января 2022
красноярск, назначения
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Бывший главный редактор и директор «Городских новостей» Алексей Машегов возглавил управление по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края. 

Как сообщают Gornovosti.ru, сегодня у него первый рабочий день на новом месте.

Машегов возглавлял «Городские новости» последние 2,5 года. В пятницу он опубликовал пост в Facebook, в котором поблагодарил команду издания за совместную работу. 

Его место в муниципальном автономном учреждении занял Дмитрий Усков. Сегодня утром его представили коллективу. Ранее он был исполнительным директором ООО «Сибирское агентство новостей».

Фото: © gornovosti.ru

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