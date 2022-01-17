В Енисейском районе бухгалтер превысила свои полномочия почти на миллион рублей

В июне бывший главный бухгалтер образовательного учреждения подозревалась в превышении должностных полномочий, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в размере более 970 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что деньги были потрачены на ремонтные работы в этом учебном заведении. Они оформлялись контрактами, заключёнными с нарушением законодательства.

Действия главного бухгалтера квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, теперь обвиняемой грозит до 4-х лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости