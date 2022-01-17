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Из-за неосторожности при курении в Тюхтете погибли два человека

Главная Общество
Красноярск
11:51 17 Января 2022
гибель, общество, происшествия, в красноярском крае, пожар
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16 января в утреннее время в квартире двухэтажного дома в Тюхтете произошёл пожар. На площади 4 кв. метра сгорел диван и домашние вещи. Из-за отравления продуктами горения погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. Причина пожара — неосторожность при курении.

В агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края, напомнили жителям о соблюдении меры пожарной безопасности в быту. Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, ведь непотушенная сигарета — такой же источник зажигания, как и открытый огонь.

При обнаружении первых признаков пожара звоните по телефону 101 или 112.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

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