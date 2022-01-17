19-летний турист сломал бедро в нацпарке «Красноярские Столбы»

Спасатели эвакуировали со «Столбов» 19-летнего гражданина, рассказали в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

16 января в дневное время сотрудники краевого учреждения «Спасатель», которые дежурили на выдвижном посту нацпарка «Красноярские Столбы», получили сообщение о том, что со стороны восточного входа в районе скалы «Китайская стена» находится человек 2002 года рождения с переломом бедра. Молодого человека эвакуировали и передали медицинским работникам.

Чтобы избежать происшествий, нужно соблюдать правила безопасности. Не сходить с пешеходных троп, чтобы не заблудиться. Без подготовки и специального снаряжения не покорять вершины национального парка.

Фото: vk.com/public192457752