Красноярский режиссер жестко раскритиковал экологию города

Режиссёр из Красноярска Василий Буйлов раскритиковал экологию города и заявил о планах уехать.

«Пишу все это потому, что у меня распухло горло от того, чем я дышу, и я не могу спать, тяжело дышать и очень больно глотать. Чувство беспомощности и жуткой обиды. Просто газовая камера. Посещают серьезные мысли о переезде, даже не о переезде, а, скорее, о побеге», – пишет он на своей странице в инстаграм.

Буйлов заявил, что без реального плана улучшения экологии, всё благоустройство города ничего не стоит.

«Любое хвастовство новыми (самыми длинными) лестницами, мостами, улицами – ничто, если в воздухе яд. Из Красноярска уехали тысячи активных людей именно из-за экологической обстановки, и вот мне обидно, потому что город потрясающий, сильный, умный, красивый от природы».

Главной причиной режиссёр считает людей, которые не способны отстоять и сохранить уникальную природу и задаёт вопрос, почему политики, журналисты и учёные не предлагают решения этой проблемы.

«Все прекрасное, что попадает к нам в руки, пересекая границу города, превращается в пепел, и мы именно заслуживаем этим пеплом дышать, – пишет он. — От многих из тех, кто остался, я слышу: не надо трогать эту тему, какой смысл возмущаться, что ты можешь изменить? Не нравится — уезжай».

По мнению режиссера, на ситуацию может повлиять всестороннее постоянное интеллектуальное обсуждение этой проблемы.

«Если мы ничего не будем делать, наша природа окажется в приюте и неизвестно, кому она достанется», – пишет Василий.

Фото: © facebook.com/VasiliiBuilov