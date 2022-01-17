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Красноярцы запустили общероссийский хороводный челлендж на площади вокзала

Главная Общество
Красноярск
10:32 17 Января 2022
в красноярском крае, культура, красноярск, общество, танцы
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На прошедших праздничных выходных ротаракт клуб «Красноярск-Енисей» начал челлендж «Новый год катит по стране» и предложили всем желающим к ним присоединиться. Как сообщают организаторы, чтобы принять участие в акции, нужно до 28 февраля собрать команду и на площади перед вашим железнодорожным вокзалом станцевать в общем хороводе.

- Участникам нашей веселой акции надо заснять хороводы на видео и выложить в Instagram с отметкой нашего клуба @rotaractkrsk и @rotaractrussia, - рассказали организаторы.

Команда, которая соберет самый многочисленный хоровод, получит памятные подарки и благодарность. А увеличить шансы на победу может приглашение в хоровод прохожих. Отметим, что в Красноярске хоровод собрал 19 человек.

- Было, это - в старо давние времена и до сих пор. Планеты, чтобы собрать жизнь на себе и вокруг - вращаются в левую сторону и водят хороводы вокруг солнца - костра. А звуки гармони, с точки зрения квантовых физиков - создают всё в пространстве. Они, доказали, что всё есть звук-вибрация. Друиды, считали - что ритм - прокачивает в нас стихию земли, струна - воду, флейта - воздух и эфир, а медные и железные муз инструменты - огонь. Поэтому гармонь содержит все стихии и прокачивает их, - говорит гармонист хоровода.

Фото: ротаракт клуб «Красноярск-Енисей»

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